Baumaßnahmen an der Bahnstrecke zwischen Münster und Hamm sorgen am 18. und 19. Juni für Zugausfälle der RB 89. Zwischen 6.30 Uhr und 19.15 Uhr entfällt an diesen Tagen der Zwischentakt, teilte die Eurobahn mit. Die Züge verkehren in beiden Richtungen einmal pro Stunde statt im Halbstundentakt. Die Eurobahn verweist als Ersatz für die ausfallenden Fahrzeiten im betroffenen Streckenabschnitt auf den RE 7. Der Ersatzfahrplan steht auf der Internetseite der Eurobahn, darüber hinaus können sich alle Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline 00800 / 38 76 22 46 informieren.