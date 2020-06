Der Geruch des Neuen ist schnell verflogen, als Müllsammelfahrzeug „WAF A 8150“ als Erstes in die große Fahrzeughalle des neuen Baubetriebs- und Wertstoffhofes einfährt und dem Hohlkörper eine Duftmarke verpasst, die er wohl nicht wieder los wird. Steuermann Kevin Brisbois hat seine Spintsachen gleich mit dabei. Ein Zurück gibt‘s nicht mehr. Ab Montag rollt die Müllabfuhr vom Ostberg.

Langer Samstag für die städtischen Saubermänner: Nicht nur, dass der Fronleichnamsausfall noch nachzuarbeiten ist. Parallel stemmt die Bereitschaftsmannschaft den Umzug ihrer Fahrzeugflotte von der Alten Beckumer Straße.

Nostalgie will bei Bernd Döding nicht aufkommen. „Es funktionierte nur noch mit Improvisieren.“ Der Blick in den Sanitärbereich seiner Kollegen von der Müllabfuhr scheint dem Leiter der Ahlener Umweltbetriebe mehr als unangenehm. Er ist bis zu diesem Freitagnachmittag aber Alltag. Am Samstag geht‘s zum ersten Mal unter die neuen Duschen. In zweckmäßiger Standard-Ausführung, nicht mehr. Aber chic. Zwölf Müllsammelfahrzeuge werden ab Montag vom Ostberg in ihre Bezirke starten. Auch hier um eine halbe Stunde Corona versetzt in zwei Etappen. Ebenso unverändert das Prozedere des weiteren Müllwegbringens. Ist das Fahrzeug voll, geht‘s über Land zur Deponie nach Ennigerloh. „Die Müllumschlaghalle kommt erst ab dem 3. August ins Spiel“, sagt Michael Morisse, Einsatzleiter Abfallentsorgung und Wertstoffhof bei den Ahlener Umweltbetrieben. Dann tritt auch ein neuer Abfuhrplan mit Bezirkskorrekturen in Kraft, der auf die veränderte Ausgangssituation abgestimmt ist und spätestens dann die Nachricht an die Tonne sendet, dass Ahlens Müllabfuhr ein neues Zeitalter eingeläutet hat.

Parallel packen am vergangenen Wochenende auch die Kollegen der Straßenreinigung ihre Sachen, um mit drei Groß- und zwei Kleinfahrzeugen sowie neun Transportern am neuen Platz zu sein. Als Nächstes zieht am Donnerstag das Mülltonnenlager mit über 200 Gefäßen um. Zum Wochenende die Straßenunterhaltung, ein Wochenende später die Grünflächenabteilung. Alles systematisch vorgeplant, um das Tagesgeschäft in Fluss zu halten.

Neuer Standort, alte Nummer: Müllabfuhr und Straßenreining sind vorerst unter den bekannten Durchwahlen zu erreichen. Eine Umstellung, so Morisse, erfolge erst später.

Schlusslicht des Großumzuges ist der Wertstoffhof. Der Standort Alte Beckumer Straße bleibt auch im Juni erste und einzige Adresse. Ein Hinweis, der Bernd Döding mit Blick auf die täglichen Falschfahrten besonders am Herzen liegt. Die Ahlener Umweltbetriebe hatten zur Rückkehr aus der Coronapause auch den Wertstoffhof am Ostberg für eine Woche in Betrieb genommen, um Spitzen abzubauen. Was sich bewährt habe – und offensichtlich noch in vielen Köpfen sitze, vermutet der Betriebsleiter. Der Praxistest sei aber auch wichtig gewesen, um Abläufe zu optimieren. Eine Erkenntnis: Rückstaus beim Verlassen des Geländes lassen sich vermeiden, wenn die Ausfahrt breiter ist. Daran wird gerade gearbeitet.