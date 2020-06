Die Polizei geht von einem Ohnmachtsanfall aus, der einen 74-jährigen Pkw-Fahrer am Samstagnachmittag auf der Kruppstraße gegen das Geländer der Olfebrücke fahren ließ. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug, das sich bereits in bedrohliche Schräglage geneigt hatte, ab, um ein Abrutschen zu verhindern.

Der Ahlener war um 13.39 Uhr von der Maybachstraße nach links in die Kruppstraße im Industriegebiet Ost eingebogen. In diesem Augenblick, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, muss er das Bewusstsein verloren haben. Am Ende der Kurve steuerte der blaue VW geradewegs auf das Geländer der Olfebrücke zu. Was dann passierte, dahinter setzten die Einsatzkräfte: „Großes Glück!“

Die Stahlgerippe des Geländers presste sich gegen die zersplitterte Windschutzscheibe, ohne sie zu durchbohren. Zugleich bot es ersten Halt und verhinderte ein weiteres Abrutschen des bereits in Schieflage stehenden Unfallwagens ins rund zwei Meter tiefere Bachbett.

Einsatzkräfte der Feuerwehr-Hauptwache stabilisierten das Fahrzeug mit Stahlseil und Keilen. Der Fahrer und sein 16-jähriger Enkel, der auf der Rückbank gesessen hatte, konnten das Unfallfahrzeug aus eigener Kraft verlassen. Bei der 72-jährigen Beifahrerin und Ehefrau des Fahrers waren die Rettungskräfte behilflich.

Die Unfallbeteiligten wurden zur Untersuchung mit zwei Rettungstransportfahrzeugen ins Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen zog den Wagen aus seiner misslichen Lage. Ob er ohne schnelle Hilfe weiter hätte absacken können? Einsatzleiter Uwe Geismann: „Nicht auszuschließen.“