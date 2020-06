Wiederaufbau: Komplett neues Kopfgebäude?

Das Wortspiel passte: „Nach dem Brand an der Sebastianschule haben wir dort viele Baustellen.“ Beigeordnete Doris Block brachte am Mittwochabend die Mitglieder des Sozialausschusses auf den aktuellen Stand im Fall der Daruper Grundschule. Auskunft gab anschließend auch Schulleiterin Ursula Wippich.

Doris Block informierte die Ausschussmitglieder darüber, dass man zuversichtlich sei, nach den Sommerferien wieder alle vier Klassenräume nutzen zu können. Gedanken habe man sich aber über den Wiederaufbau des Kopfgebäudes gemacht. Dieser Gebäudeteil wäre zwar, so haben die bautechnischen Untersuchungen ergeben, bis zur Decke des Erdgeschosses erhaltbar. Man habe aber gemeinsam mit dem Gebäudemanagement der Gemeinde darüber diskutiert, das Kopfgebäude ganz abzureißen und vom Erdgeschoss aus komplett neu zu errichten.

Unterricht bis zu den Sommerferien

Grund dafür sei, dass die Sanitäranlagen hier ohnehin saniert werden müssten, außerdem zurzeit keine Barrierefreiheit gegeben ist. „Die Versicherung bezahlt die ersten Schäden. Wenn wir den Gebäudeteil komplett abreißen, käme das für die Gemeinde allerdings on top dazu“, erklärte sie. Zur Ratssitzung am 23. Juni werde man die Informationen zusammentragen und sie der Politik vorstellen.

Zuvor, so Doris Block am Freitag im WN-Gespräch, werde man die Ratsfraktionen in die Schule einladen, damit sich diese vor Ort einen genauen Eindruck von der Situation machen könnten. Einen Termin werde man in der kommenden Woche anbieten.

Darüber, wie die Kinder in den noch verbleibenden Tagen bis zu den Sommerferien beschult werden, berichtete Ursula Wippich. Man habe sich nach intensiven Überlegungen dazu entschlossen, die vier Klassen der Schule ab Montag in einem rollierenden System zu unterrichten. Von Tag zu Tag abwechselnd kommen die erste und zweite Klasse gemeinsam und die dritte und vierte Klasse gemeinsam in die Schule. Dabei werden die älteren Schüler jeweils fünf Unterrichtsstunden angeboten bekommen, die jüngeren vier.

Steigende Schülerzahlen

Die unter anderem diskutierte Idee, einen Teil der Kinder außerhalb der Schule zu unterrichten, habe man verworfen. „Wenn die Schülerinnen und Schüler in die Schule kommen, schaffen wir auch Stabilität für sie. Die Schule ist für die Kinder so was wie ihre Heimat.“ Klar sei da immer noch der zerstörte Gebäudeteil, räumte die Schulleiterin ein. „Aber wir versuchen, den Schutthaufen zu ignorieren.“

Zu den anstehenden Wiederaufbaumaßnahmen erklärte Ursula Wippich: „Wir haben viele Ideen, was gemacht werden kann. In jedem Fall denke ich, dass wir wieder eine schöne Schule bekommen.“

Passend zum Thema zeigten die im späteren Verlauf der Ausschusssitzung präsentierten Prognosen zur Schulentwicklung, dass die Daruper Grundschule – wie alle anderen Schulen in der Gemeinde auch – „in ihrem Bestand gesichert ist“, wie Doris Block erfreut feststellte. In den kommenden Jahren steigen die Schülerzahlen, sodass die Mindestgröße von 92 Schülern für eine eigenständige Grundschule erreicht wird.

Im nächsten Schuljahr 2020/21 liege die Zahl bei 96 Schülern, bis zum Schuljahr 2025/26 wird dreimal sogar die 100er-Marke überschritten. Dank des innovativen Konzeptes, das die Schule entwickelt habe, gehen zunehmend Kinder aus Schapdetten in die Sebastianschule, erklärte Doris Block. „Das ist ein tolles Zeichen für eine gute Schule.“