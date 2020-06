Am Mittwochmittag (10. Juni) verhinderte ein aufmerksamer Nachbar in Ahlen eine Geldübergabe zum Nachteil einer Seniorin. Diese befand sich im Gespräch mit einem unbekannten jungen Mann. Der 55-Jährige beobachtete die Situation, die ihm verdächtig vorkam. Daraufhin mischte der Ahlener sich in das Gespräch ein. Die Frau bat ihren Nachbarn zur weiteren Erklärung in das Haus. Während dieser Zeit flüchtete der Unbekannte – ohne Bargeld.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Frau zuvor Anrufe von falschen Polizisten erhalten hatte. Sie wurde während der Telefonate unter Druck gesetzt und aufgefordert, ihr zu Hause gelagertes Bargeld einer vermeintlichen Polizistin zur Verwahrung zu übergeben. Tatsächlich erschien dann der Tatverdächtige bei der Ahlenerin und wollte das Geld für die angeblich verhinderte Mitar­beiterin entgegennehmen.

Die Polizei warnt

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei noch einmal eindringlich:

– Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer als Polizisten oder Angehörige, wie Enkel oder Neffe, ausgeben und Fragen zu Bargeld oder Wertgegenständen stellen.

– Beenden Sie solche Telefonate und gehen Sie nicht auf die Forderungen ein.

– Informieren Sie die Polizei über die betrügerischen Anrufe über den Notruf 110.

– Händigen Sie Unbekannten niemals Bargeld und Wertgegenstände aus.

– Sprechen Sie mit Ihren älteren Angehörigen über die Betrugsmaschen.