Schulunterricht in Corona-Zeiten: Das war lange nicht möglich. Ganz zum Verdruss von Carla und Emma Reuter. Die beiden Schwestern machen gerade ihr Freiwilliges soziales Jahr an der Heinrich-Tellen-Schule in Neuwarendorf. Und sie sind mit Begeisterung bei der Sache. Rund 116 Schüler mit geistiger Behinderung sollen im nächsten Jahr an dieser Schule unterrichtet werden.

Wegen der Corona-Regeln war an normalen Schulunterricht jedoch über Wochen nicht zu denken. Auch Praktika oder Einsätze zum Schnuppern durften nicht stattfinden. Carla und Emma Reuter sind daher mit Unterstützung der beiden Lehrerinnen Lisa Terhorst und Sandra Mersmann anders aktiv geworden. Sie produzieren Fotos, Videos und Texte, die Woche um Woche auf der Homepage der Heinrich-Tellen-Schule, aber auch bei Instagram und Facebook gepostet werden. „Werbekampagne statt Unterricht“ lautet also das Motto. Die neue Aufgabe gefällt den Schwestern. „Die Videos geben einen guten Einblick in das Schulleben“, meint Emma Reuter. Wer überlege, in diesem Bereich zu arbeiten, erhalte mittels der Videos einen realen Eindruck, wie der Arbeitsalltag aussieht.

„ Wir suchen jetzt dringend nach Schulabgängern, die ein Freiwilliges soziales Jahr oder ihren Bundesfreiwilligendienst an unserer Schule absolvieren wollen. Wir suchen jetzt dringend nach Schulabgängern, die ein Freiwilliges soziales Jahr oder ihren Bundesfreiwilligendienst an unserer Schule absolvieren wollen. “ Tobias Mörth

„Wir suchen jetzt dringend nach Schulabgängern, die ein Freiwilliges soziales Jahr oder ihren Bundesfreiwilligendienst an unserer Schule absolvieren wollen“, ergänzt Schulleiter Tobias Mörth. Insgesamt gibt es 18 Plätze. Neben einigen Planstellen sollen auch zwölf Schulbegleiter als Ehrenamtliche eingesetzt werden. Schon in der vergangenen Jahren sei es schwieriger geworden, Freiwillige zu finden. Durch Corona habe sich die Lage weiter verschärft, sagt der Schulleiter. „Niemand durfte die Schule betreten. Daher konnten sich junge Leute kein Bild von der Arbeit machen, die sie hier erwartet.“ Carla und Emma Reuter haben hier Abhilfe geschaffen.