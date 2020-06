Zwei Wochen Schulalltag für Grundschüler

Münster/Düsseldorf -

Die rund 600.000 Grundschüler in NRW sollen in den letzten beiden Wochen vor den Sommerferien wieder täglich in ihren ursprünglichen Klassen unterrichtet werden. Ab dem 15. Juni entfalle an den Grundschulen für die festen Klassenverbände das Abstandsgebot, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Freitag in Düsseldorf an.