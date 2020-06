Ob es die Teilnahme an einem Volkslauf, an einem Triathlon oder eine neue Bestzeit ist – viele Sportler priorisieren für sich Ziele, die sie erreichen möchten, und erstellen sich dann einen individuellen Zeitplan, weiß Tatje. Zwischenziele helfen dabei, diesen langfristigen Zeitplan zu strukturieren, dienen der Erfolgskon­trolle und sorgen immer wieder für einen Motivationsschub.

Auch Sportveranstaltungen spielen hierfür oftmals eine bedeutende Rolle, denn durch den Zieleinlauf, die Medaille, die Zuschauer, die Urkunde und die gesamte Atmosphäre entsteht ein unvergessliches Erlebnis, auf das hingearbeitet wird.

Doch diverse Vorhaben und sportliche Ziele „platzten“ dieses Jahr wie Seifenblasen. Viele Sportveranstaltungen wurden gestrichen, Vereinsangebote lagen auf Eis. Sind die mühseligen Vorbereitung deshalb gleich umsonst? „Nein“, meint Julian Tatje. „Ziele sind ja meine eigenen, ganz persönlichen Herausforderungen und in meinem Herzen und in meinem Kopf fest verankert.“ Schließlich gehe es nicht einfach um das Überqueren der Ziellinie und darum, in einer Ergebnisliste aufzutauchen. „Den Laufsport, in dem Falle das Ultralaufen, mache ich ja nur für mich, nicht für andere.“

Deshalb lief der Warendorfer 100 Kilometer statt beim Lüneburger Ultralauf alleine in Warendorf. Fast ganz alleine. Denn auf jeder seiner fünf 20-Kilometer-Runden wurde er von Mitläufern unterstützt, motiviert und begleitet. Auch an der Strecke fanden sich einige Freunde ein. So beendete Tatje seinen bisher längsten Lauf nach 100,41 Kilometern in 12:07:34 Stunden. „Ein wirklich überragendes Erlebnis“, resümiert der Warendorfer.

„Die Unterstützung der Lauffreunde auf den einzelnen Runden war fantastisch und absolut elektrisierend. Ohne diese wäre es eng geworden. Schöner und emotionaler hätte mein erster 100-Kilometer-Ultralauf nicht sein können.“

Diese Distanz absolvierte Tatje übrigens im Rahmen der „Ultimate Challenge 2020“, bei der es darum ging, vom 1. März bis zum 31. Mai insgesamt 1000 Kilometer zu laufen. Er schaffte am Ende der Challenge 1439 Kilometer in 92 Tagen, also durchschnittlich 15,64 Kilometer pro Tag.

Seine Erfahrungen in puncto Sport und realistischen Zielsetzungen gibt der Warendorfer gerne auch weiter. Wer mit dem Sport anfangen oder wieder anfangen möchte oder Unterstützung bei der individuellen Beratung oder Trainingstipps benötigt, kann sich an Julian Tatje per E-Mail an tatje@web.de wenden. Er plant auch Laufkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.