Bei der Polizei in Bocholt wurde ein silberfarbener Reisekoffer abgegeben, in dem sich ein für die Beamten nicht einfach zu klassfizierendes Plüschtier befand.

Das auffällige bunte Wesen, so die Mitteilung der Ordnungshüter, wolle ganz sicher wieder nach Hause und sein Besitzer vermisse es bestimmt schon ganz doll. Am frühen Abend löste sich das Rätsel dann. Hocherfreut wurde das Plüschtier in Empfang genommen.