Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen am Donnerstag

Am Donnerstag (28.5.) rechnet die Polizei am Vormittag bis in die frühen Abendstunden mit Verkehrsbehinderungen durch Traktorenkonvois im Münsterland und in Münster. Das Bündnis "Land schafft Verbindung Deutschland - Team NRW" hat unter dem Motto "Agrarpolitik - Rücktrittsforderung Svenja Schulze" zum Protest aufgerufen.

Den Polizeibehörden im Münsterland liegen aktuell Anmeldungen für sieben Konvois vor, die sich aus Ostwestfalen und dem gesamten Münsterland ab etwa 8.30 Uhr sternförmig auf den Weg nach Münster machen, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Polizei Münster, der Polizei Warendorf, der Polizei Coesfeld der Polizei Steinfurt, der Polizei Borken, der Polizei Bielefeld und der Polizei Gütersloh.

Insgesamt rechnet der Veranstalter mit bis zu 1000 landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Die Traktoren werden von Polizeikräften begleitet und unter anderem über die Bundesstraßen 51, 54 und 219 in die Innenstadt von Münster geführt.

Ortskundige sollen Bereich um Schlossplatz umfahren

Auch auf den Einfallstrecken kann es zwischen Herzebrock-Clarholz, Warendorf und Münster, Steinfurt und Münster sowie Dülmen und Münster zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Trecker-Konvoi: Landwirte-Protest in Münster 1/17 Die Demonstration der Landwirte ist Teil einer bundesweiten Aktion, für die sich die Protestler über soziale Netzwerke zusammengeschlossen haben. Foto: Oliver Werner

Die Veranstalter planten die Protestaktion ausdrücklich ohne die Verbände wie den Westfälisch-Lippischen Bauernverband. Foto: Oliver Werner

Protestiert wird gegen die Agrarpläne der Bundesregierung. Foto: Oliver Werner

In Münster hatten sich rund 400 Trecker für den Konvoi versammelt. Foto: Oliver Werner

Teilnehmer aus Ascheberg, Nordkirchen, Lüdinghausen, Rinkerode und Herbern sowie aus dem West-Münsterland waren nach Münster gekommen. Foto: Oliver Werner

Es folgen weitere Impressionen von der Fahrt des Trecker-Korsos durch die Stadt... Foto: Oliver Werner

Die Konvois werden von den Landwirten gegen 10 Uhr in Münster auf den Freiflächen des nördlichen Parkplatzes am Schlossplatz abgestellt. Der Bereich um den Kundgebungsort wird während des Versammlungszeitraums temporär für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Ortskundige werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfahrt ab 16 Uhr

Ab circa 12 Uhr findet eine Kundgebung an gleicher Örtlichkeit statt. Die Kundgebung wird auf einer Leinwand und mit einer Lautsprecheranlage sichtbar und hörbar für die Teilnehmer in ihren Traktoren übertragen.

Auch bei der Rückreise der Traktoren ab etwa 16 Uhr muss bis in die Abendstunden mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.