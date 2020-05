Einen leicht verletzten Motorradfahrer forderte ein Zusammenstoß am Samstagabend auf der Beckumer Straße. Laut Mitteilung der Polizei befuhr ein 57-jähriger Bielefelder um 21.50 Uhr mit seinem Motorrad die Beckumer Straße. In Höhe McDonalds beabsichtigte er, nach links in die Nebenstraße einzubiegen.

Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Ford Kombi einer 18-jährigen Ahlenerin. Hierbei wurde der Motorradfahrer verletzt. Er musste anschließend mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.