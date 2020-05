Um kurz vor zwei Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag entdeckten Zeugen in Ennigerloh eine leblos auf dem Geh-Radweg der Ostenfelder Straße liegende Person und informierten die Polizei. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 33-jähriger Ennigerloher mit seinem Fahrrad auf dem Geh-Radweg der Ostenfelder Straße in Richtung Ortsmitte.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam er kurz hinter der Einmündung Ostenfelder Straße/Andreasstraße mit seinem Fahrrad zu Fall. Der 33-Jährige zog sich bei dem Sturz so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.