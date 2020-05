Die Kreispolizei Warendorf bittet um Hilfe bei der Suche nach einem Mann aus Sassenberg. Der 59-Jährige wurde letztmalig am Montag (18.5.2020) gegen 16.20 Uhr am Raucherpavillon des Warendorfer Krankenhauses gesehen. „Erste Suchmaßnahmen auch unter Einbindung eines Hundes verliefen negativ”, berichtete die Polizei am Dienstagmittag.

Der 59-Jährige ist nach Polizeiangaben etwa 1,62 Meter groß, circa 81 Kilogramm schwer, hat dunkelblonde, kurze Haare und trägt braune Schuhe, eine beige Jacke sowie eine dunkelblaue Stoffhose.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizei in Warendorf (Telefon 02581/94100-0) entgegen.