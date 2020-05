Behörden beobachten Produktionsschritte in Coesfeld

Die Firma Westfleisch hat am Dienstag den Testbetrieb in ihrem Werk in Coesfeld gestartet. Nach einer mehr als einwöchigen Zwangspause wegen zahlreicher Corona-Infektionen hat sie die Produktion am Morgen hochgefahren, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Die Überwachungsbehörden beobachteten dabei die einzelnen Produktionsschritte – noch ohne Tiere. „Der erste Praxis-Test ist gut gelaufen“, verkündet Coesfelds Bürgermeister Heinz Öhmann nachher.

Westfleisch selbst sprach von einem erfolgreichen Test. „Alle Prozessschritte haben wir aus verschiedenen Perspektiven heraus mit den Experten der Behörden beobachtet und besprochen“, erklärt Carsten Schruck von Westfleisch laut einer Mitteilung.

Notbetrieb bis Mittwochabend

An diesem Mittwoch sollen dort die ersten 1500 Schweine geschlachtet werden. Auch das findet unter Aufsicht statt. Wenn auch diese Stufe erfolgreich absolviert wird, kann das Unternehmen den Betrieb nach und nach hochfahren.

Das wegen Corona-Infektionen ebenfalls gesperrte Fleischunternehmen Westcrown in Dissen bei Osnabrück hat am Dienstag den Notbetrieb aufgenommen. Die Tochterfirma von Westfleisch und Danish Crown habe entsprechende Hygieneauflagen erfüllt, sagte ein Sprecher des Kreises Osnabrück.

Mit dem Notbetrieb soll das Unternehmen gelagerte Schweinehälften sowie das Fleisch, das noch aus ganz Europa angeliefert werde, verarbeiten können. Laut Westfleisch soll der bis Mittwochabend dauern. In dem Zerlegebetrieb waren 92 von 278 Beschäftigten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Arbeit sollen negativ getestete Beschäftigte erledigen. Nach dem Notbetrieb wird der Betrieb aber zwei Wochen geschlossen.

Menschen „ausgepresst wie Zitronen“

Der Arbeitsrechtler Peter Schüren hat die Diskussion um Werkverträge in der Fleischindustrie als realitätsfern kritisiert. Das Grundübel seien nicht die Werkverträge an sich, sondern dass die Subunternehmer Methoden fänden, die osteuropäischen Arbeiter um ihren Lohn zu bringen, sagte der geschäftsführende Direktor des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Wirtschaftsrecht an der Universität Münster dem Evangelischen Pressedienst. „Wir brauchen eine genaue und zwingend vorgeschriebene Arbeitszeiterfassung.“ Derzeit würden die Menschen „ausgepresst wie Zitronen“.

Einen Tag vor der Entscheidung des Bundeskabinetts über einen besseren Schutz osteuropäischer Arbeiter in der Fleischindustrie hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) seinen Willen bekräftigt, nicht allein die Kontrollen zu verschärfen. „Wir brauchen eine umfassende Lösung, das betrifft auch die Werkverträge“, sagt Heil am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit seiner rumänischen Amtskollegin Violeta Alexandru.