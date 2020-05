Bedingt durch die Lockerungen der vergangenen Wochen gerät oftmals die weiterhin geltende Abstandsregel zum Schutz vor dem Coronavirus in Vergessenheit.

Eine humorvolle und dennoch wirksame Idee, um das Gebot in Erinnerung zu rufen, haben die Mitarbeiter von Taxi Peine. Sie verteilen am Vatertag gelbe Zollstöcke mit der zweideutigen Aufschrift „Mit Abstand am besten“ an die Fahrgäste.

„Ein Zollstock misst genau zwei Meter. Da dachten wir, das passt perfekt zum Thema“, sagt Michaela Diwisch, während Jochen Thau (l.) und Andy Mettchen das „Corona-Giveaway“ demonstrativ ausklappen. Sofern der Vorrat reicht, werden die Zollstöcke auch über Christi Himmelfahrt unter die Kunden gebracht.