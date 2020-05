Bäder vor Sprung ins kalte Wasser

In Ochtrup ziehen sie es durch. Pünktlich am Mittwochmorgen öffnet das Bergfreibad. Aber die Infektionsschutz-Regelungen sind derart rigide, dass mancher ein Stück Leichtigkeit vermissen dürfte. Wer kommen will, muss sich vorab online anmelden und dabei Name und Adresse angeben. Der Tag im Bad ist eingeteilt in zweistündige Schichten mit jeweils maximal 100 Gästen, die Abstand voneinander halten müssen. Eine Viertelstunde vor Ablauf gibt’s eine Durchsage, dann müssen alle raus aus den Becken, damit das Reinigungsteam eine Stunde lang säubern und desinfizieren kann, bevor die nächste Schwimmer-Schicht dran ist.

Strikte Regeln – aber immerhin macht das Bad auf. Das ist längst nicht überall im Land der Fall. Der Termin sei kurzfristig genannt worden, einige Betreiber brauchten mehr zeitlichen Vorlauf, erklärte die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB). In manchen Anlagen wurden Wartungsarbeiten begonnen, die noch nicht beendet sind, andere warten auf Laboruntersuchungen und sind unsicher, wie es genau laufen soll.

Den am Wochenende veröffentlichten „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ des Gesundheitsministeriums zufolge müssen Freibäder den Zutritt so regeln, „dass nicht mehr Kundinnen und Kunden in das Freibad gelangen als Plätze und Anlagen unter Wahrung der allgemeinen Abstandsregeln nutzbar sind.“ Als Maßstab könne man einen Besucher pro 10 Quadratmeter nehmen.

Auch „die Nutzung von Duschen ist unter Einhaltung des Mindestabstands möglich“. Der gilt laut Regelwerk für alle Bereiche des Schwimmbads – also auch die Becken. Es sei denn, man lebt in einem Haushalt oder ist mit einer befreundeten Familie unterwegs. So regeln folgende Bäder die gegenwärtige Situation:

Drensteinfurt:

Wann das Erlbad öffnet, ist noch unklar. „Aktuell installieren wir ein neues Kassensystem, bei dem auch ein Online-Buchungsportal angeschlossen sein wird, und arbeiten an einem Öffnungskonzept“, teilte der Betreiber mit.

Lengerich, Tecklenburg und Lienen:

Die Bäder- und Wasser GmbH (BWG) hofft auf einen Start in der Woche nach Pfingsten. Noch stehe die obligatorische Freigabe durch die Gesundheitsbehörden aus. „Dazu gehören auch Laboruntersuchungen, bei denen es wohl terminliche Engpässe gibt.“

Gronau:

Aus einem Start am Mittwoch wird wohl nichts, aber die Stadt möchte nachziehen, sobald Klarheit über die Hygieneregeln herrscht und sie umgesetzt werden können.

Nottuln:

Das Wellenfreibad öffnet am 30. Mai – aber ohne Wellen und mit strengem Hygienekonzept.

Steinfurt:

Die Stadtwerke setzen auf Vertrauen. „Wir werden ganz normal um halb sieben aufschließen und gucken, was passiert“, sagt Sabine Schulte als stellvertretende Chefin im Burgsteinfurter Freibad. Doch ganz so einfach machen sie es sich auch in Steinfurt nicht. Die Liegen sind weggeräumt, Desinfizieren wäre zu aufwendig. Es dürfen nur 500 Menschen rein. Zusätzliches Personal passt auf. Und wenn die Besucher sich nicht an die Regeln halten, könnte das Bad bald wieder dicht sein.

Warendorf:

Die Regelungen sind denen in Ochtrup ähnlich. Eröffnung ist am Donnerstag.

Emsdetten: