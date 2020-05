Beim Betreten seines Hauses im Stiftsdorf taucht der Besucher in die Welt der klassischen Musik ein. Tausende von Titeln warten in den Regalen, um gehört zu werden.

Im kleinen Dorf Hohenholte fühlt sich Chris Voll sehr wohl. „Der Ort ist klein und sehr ländlich, so wie es meine Heimat in Pommern war“, erzählt Voll. Es müsse doch noch eine Verbindung geben. Seine Mutter flüchtete 1944 vor den Russen mit ihren drei kleinen Kindern. Das jüngste Kind, noch ein Säugling, war Christoph, der später nur noch Chris genannt wurde. „Steht sogar in den Ausweisen so.“ Mit dabei die Eltern der Mutter und die des Vaters. Sein Vater starb zuvor an den Folgen des Krieges. „Wir haben eine große Landwirtschaft verlassen. Auf dem Hof stand eine Windmühle“, zeigt Chris Voll ein altes Foto, das seine Mutter mitgenommen hatte.

Erinnerungen an die Heimat

Es ging in Richtung Westen bis ins Sauerland. Dort landete die gebeutelte Familie in einem kleinen Dorf. „Wir wohnten mit vielen Menschen bei Kleinbauern. Ein Zimmer musste für uns alle ausreichen“, weiß Voll aus Erzählungen seiner Mutter. Das Interesse an der ursprünglichen Heimat war groß, und so besuchte er vor Jahren den Hof in Polen. „Ich wurde überraschend freundlich empfangen und mir wurde ein Zimmer zum Übernachten angeboten.“ Erinnerung und Freude hätten ein Wechselbad der Gefühle ausgelöst.

Mutter Voll erzog ihre Tochter sowie die zwei Söhne sehr religiös. Bildung, Kultur und die klassische Musik erfuhren die Kinder als Grundlage für das Leben. Das Erlernen eines Instruments musste sein. „Sie konnte uns materiell nicht viel vermachen, aber die Bildung sollte es sein.“ Nach dem Abitur studierte der junge Voll zunächst Psychologie an der Uni Gießen. Als Nebenfach wählte er Musik.

Liebe zur klassischen Musik

„Die klassische Musik hatte es mir schon immer angetan, und so arbeite ich seit über 40 Jahren in der Branche." Chris Voll kam nach Münster, um den Vertrieb einer Musikfirma zu leiten. Auf internationalen Musikmessen war er zu Hause und lernte immer mehr Menschen aus dem Bereich kennen. Er traf auf das Unternehmen Naxos, das nicht so bekannt war. Das damalige Schallplatten-Label war preiswert und vielleicht dadurch nicht der Hit, mutmaßt der Musikkenner.

Schnell kamen die CDs auf und die Entwicklung nahm ihren Lauf. Chris Voll stieg in das Unternehmen in München als Gesellschafter und Geschäftsführer ein. „Wir konnten mit den Preisen und einer sehr guten Qualität überzeugen. Das war unser Aushängeschild und führte zum Erfolg“, sagt Voll. Seine Begeisterung schwingt immer noch mit. Obwohl er schon über 70 Jahre alt ist, rührt er mit im Geschäft der klassischen Musik.

Viele Einspielungen finden bei Naxos in historischen Konzertsälen, Schlössern und Kirchen statt. Weltweit führend ist die Marke „Naxos“ im Bereich Klassik. Das Unternehmen biete Musik für jedermann an. Am Markt bleiben und die Erneuerungen mitmachen, das sei immer sein Ziel gewesen. Musik-Streaming sei für ihn kein Fremdwort. Kann man damit Geld verdienen? Chris Voll: „Auch wenn es nur noch Cent-Beträge sind, dafür wird es überall auf der Welt heruntergeladen“, berichtet Chris Voll, der nicht nur über das Laufen an der frischen Luft bescheid weiß.