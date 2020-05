Ein Wunsch bleibt: „Nie wieder Krieg!“

In der gegenwärtigen Situation, da die Corona-Pandemie unser gesellschaftliches Leben fest im Griff hält, denken doch gerade viele alte Menschen in Gronau und Epe an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren zurück. Zwar müssen öffentliche Veranstaltungen wie die Gedenkfeiern zur Befreiung von der Nazi-Diktatur im niederländischen Grenzgebiet ausfallen. Doch gibt es durchaus andere Möglichkeiten, Erinnerungen wachzuhalten. Man kann etwa Zeitzeugen befragen und somit authentische Aussagen erhalten, bevor die letzten Überlebenden ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus dieser dunklen Zeit nicht mehr weitergeben können.

Ich habe deshalb mit den Eperanern Trude Rose und Alfons Gesenhues gesprochen, die sich im hohen Alter von 90 bzw. fast 89 Jahren noch sehr deutlich an das Frühjahr 1945 erinnern und mit großer Lebendigkeit von den Ereignissen des Kriegsendes erzählen.

Zeitzeugin Trude Rose

Auf die Frage, wie sie im Alter von 15 Jahren den Krieg zu spüren bekam, antwortet Trude Rose, die ständigen Bombenangriffe hätten eine ungeheure Angst in ihr ausgelöst. Die Alliierten bombardierten Ziele in der Nähe. Am Eper Bahnhof seien etliche Waggons mit Munition abgestellt gewesen. In Nienborg gab es eine Raketenabschussbasis. Und wenn ein Angriff auf Rheine geflogen worden sei, hätte man am Himmel unzählige Leuchtkugeln gesehen, die einem Tannenbaum glichen. „Wir Kinder und Jugendliche waren bis zum Sommer 1944 morgens in der Schule. Wenn eine Sirene ertönte, rannten wir wie wild aus dem Gebäude. Unser Luftschutzraum befand sich im Keller der Jungenschule, dem heutigen Amtshaus. Ich hatte den Auftrag bekommen, morgens vor dem Schulbeginn zu überprüfen, ob die Türen des Schutzraums geöffnet und der dort befindliche Wasserbehälter gefüllt war.“

„ Mein Großvater informierte sich in dieser Zeit täglich heimlich bei ‚Schwarzsendern‘. Mein Großvater informierte sich in dieser Zeit täglich heimlich bei ‚Schwarzsendern‘. “ Trude Rose

Auch in ihrer Familie habe es Verluste gegeben, berichtet die Seniorin. „Große Trauer hat der Tod meines älteren Bruders Rudolf ausgelöst, der 1944 bei den Abwehrkämpfen gegen die Invasion in der Normandie ums Leben kam. Außerdem ist mein Onkel Josef Lösing in Ahaus bei der Bombardierung des Schlosses umgekommen. Die dort Beschäftigten waren beim Alarm in einen Tresor geflüchtet. Das Schloss wurde bei dem verheerenden Angriff total zerbombt. Die Toten konnten erst vier Wochen später geborgen werden.“

Eine Ahnung vom baldigen Ende des Krieges hat die Eperanerin im Winter und Frühjahr 1945 durchaus gehabt. „Wir hörten es täglich von den Erwachsenen, vor allem während des Rückzugs der Deutschen aus den Niederlanden. Mein Großvater informierte sich in dieser Zeit täglich heimlich bei ‚Schwarzsendern‘.“

„ Plötzlich sahen wir englische Truppen über die Vennstraße heranrücken. Plötzlich sahen wir englische Truppen über die Vennstraße heranrücken. “ Trude Rose

Die letzten Tage des Krieges schildert die Eperanerin lebhaft und ausführlich. „Aus Angst vor einer Bombardierung des Eper Ortskerns waren meine Eltern, die Geschwister und ich bei der Familie Franzbach im Schelver, die zu unseren Bekannten zählte, untergebracht. Unsere Kühe und Schweine, die Hühner und der Hund waren an der Friedrichstraße zurückgeblieben. So mussten wir Kinder jeweils morgens und abends dorthin gehen und die Tiere versorgen. Anschließend blieben wir meistens noch eine Zeit lang im Dorf. Dort durften wir auf den Turm der St.-Agatha-Kirche steigen, der von deutschem Militär besetzt war. Wir hielten Ausschau nach allem, was in der Umgebung geschah. Am Ostersonntag (1. April 1945) gegen Abend waren Alfons Gesenhues, mein Cousin, und ich allein auf dem Turm. Plötzlich sahen wir englische Truppen über die Vennstraße heranrücken. Sie waren aus Richtung Alstätte übers Venn gekommen. Am Heidehof hatte sich die Einheit aufgeteilt. Ein Teil war nach Gronau weitermarschiert, der andere nach Epe gezogen. Nachdem wir die Soldaten entdeckt hatten, sind wir schnell zu unseren Eltern ins Schelver gefahren, um ihnen die Neuigkeit zu überbringen. Ein paar Häuser weiter war auch Familie Gesenhues in einem Möbelwagen untergebracht. Mein Vater äußerte die Befürchtung, dass die Engländer unsere Häuser besetzen würden. Deshalb zogen wir, mein Vater und Gesenhues‘ Onkel Heinrich vorneweg, die Familien hinterher, mit einer weißen Fahne (Betttuch) ins Dorf zurück. In unserer Begleitung war auch noch ein Italiener mit Namen Camillo, der mit uns im Schelver gewohnt und in dieser schweren Zeit oft den Rosenkranz gebetet hatte.

Bei uns herrschte große Erleichterung, dass der Krieg nun endlich vorbei war. Wir haben dieses Ereignis nicht als Katastrophe oder Niederlage, sondern als Befreiung empfunden.“

Zum Schluss betont die Zeitzeugin: „Wenn ich heute einen Wunsch für meine Nachkommen und mich äußern darf, dann ist es dieser: ‚Nie wieder Krieg!‘“

Zeitzeuge Alfons Gesenhues

Am 1. Mai sitze ich bei Alfons Gesenhues am Küchentisch in seinem Haus an der Bernhardstraße. Auf das Kriegsende angesprochen, sprudeln die Gedanken und die Worte der Erinnerung nur so aus ihm heraus, als hätte man einen wertvollen Schatz gehoben. Wenn man dem fast 89-Jährigen zuhört, gewinnt man fast den Eindruck, dass die Geschehnisse, die er erzählt, erst gestern stattgefunden hätten.

Gesenhues berichtet, dass die Eper Schulen vom Sommer 1944 bis in den Sommer 1945 hinein geschlossen gewesen seien, weil das deutsche Militär Platz zur Unterbringung von Verteidigungskräften und Material benötigt habe. So sei zum Beispiel in der früheren Langemarck-Schule (heute Hermann-Löns-Schule) eine Reparaturwerkstatt für militärische Fahrzeuge eingerichtet worden. Auch den Luftschutzkeller unter dem heutigen Eper Amtshaus erwähnt er: „Dort hielten sich bei Fliegeralarm viele Hundert Schulkinder und ihre Lehrer auf, sodass – abgesehen von der herrschenden Angst – schon mal die Luft zum Atmen dünn wurde.“

„ Größere Schäden hat das deutsche Militär angerichtet. Größere Schäden hat das deutsche Militär angerichtet. “ Alfons Gesenhues

In den letzten Kriegstagen sei die Umflutbrücke an der Ahauser Straße von deutschen Soldaten gesprengt worden, um die nahenden englischen Truppen aufzuhalten. Die ebenfalls geplante Sprengung der Dinkelbrücke zwischen Schepers und Richters sei auf inständiges Bitten von Einwohnern unterblieben. „Zum Glück“, so Gesenhues weiter, „hat Epe gegen Ende des Krieges nur wenige Bombentreffer durch Angriffe der Alliierten erleiden müssen. Größere Schäden hat das deutsche Militär angerichtet. Die Verteidigungskräfte hatten sich beim Nahen der Engländer bis zum Westfalenwall, der genau durch die Bauerschaft Am Berge verlief, zurückgezogen. Von dort beschossen sie die vermeintlich schon in Epe eingedrungenen britischen Truppen. Dabei sind etliche Gebäude teils in erheblichem Maße beschädigt worden, zum Beispiel ein Haus an der Antoniusstraße (später Fahrradgeschäft Brügger), die Schreinerei Gesing an der Vennstraße und der Saal der Gaststätte Nacke an der Merschstraße. Auch die St.-Agatha-Kirche wurde in Mitleidenschaft gezogen. Durch einen Treffer wurde eine ganze Fensterreihe an der Nordseite zerstört. Gegen Abend des Ostersonntags war es dann so weit: Ich saß mit meiner Cousine Trude Rose im Turm der Pfarrkirche und sah die englischen Truppen vom Amtsvenn aus anrücken. Nachdem sie im Ortskern von Epe einmarschiert waren, besetzten sie die Schulen und requirierten größere Häuser, beispielsweise die Villa des Fabrikanten Janning an der Bernhardstraße, die später der Zahnarzt Dr. Fritz Willmes bewohnte. Auch die Häuser Kaluza und Weitkamp an der Agathastraße sowie das Restaurant und Hotel Schepers an der Ahauser Straße wurden in Beschlag genommen. Der Kommandant der Besatzungstruppen wurde in der Villa Janning an der Ahauser Straße untergebracht. Am Abend des Ostermontags fand der erste Gottesdienst des Osterfestes in der St.-Agatha-Kirche statt. Pfarrer Essfeld pries Gott in seiner Predigt und dankte ihm, dass er das Kirchengebäude vor einer Zerstörung bewahrt hatte. Danach betrat der Kommandant der englischen Besatzungsmacht den Predigtstuhl und verkündete die Verhaltensmaßregeln für die nächste Zeit sowie eine Ausgangssperre für die Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Außerdem verkündete er, dass in jedem Haus ein Zettel an einem Fenster angebracht werden müsse, auf dem vermerkt sei, welche Personen in dem Haus wohnten. Diese Angaben würden streng kontrolliert werden. Die Engländer blieben bis nach der offiziellen Kapitulation des Deutschen Reiches am 8. Mai 1945 in Epe. Das endgültige Ende des Krieges wurde der Eper Bevölkerung am 10. Mai auf dem heutigen Schützenfestplatz im Eper Park verkündet. Dort konnten auch wir Jungs beobachten, wie die Besatzungsmacht Panzer und Fahrzeuge zusammengezogen hatte und Salutschüsse abgab, um das endgültige Kriegsende zu feiern. Im Anschluss an dieses Ereignis zogen die Briten aus Epe ab. Sie wurden durch eine belgische Besatzungseinheit ersetzt, die noch längere Zeit in unserem Heimatort blieb.“

„ Es war eine gesetzlose Zeit. Es war eine gesetzlose Zeit. “ Alfons Gesenhues

Zum Ende des Gesprächs betont der Eperaner, dass die Zeit von Anfang April 1945 bis in den Sommer hinein eine außergewöhnliche, bizarre Phase gewesen sei. „Es war eine gesetzlose Zeit. Die Verwaltung existierte nicht mehr, und es gab auch keine Polizei, die für Ordnung sorgte. Wir bekamen zwar Wasser und Strom, aber keine Rechnungen dafür. Dies dauerte so lange, bis Dr. Köckelmann als erster Bürgermeister nach dem Krieg von der Besatzungsmacht ins Amt berufen wurde.“