Tim Hölscher sucht neue fußballerische Heimat

Vor acht Jahren hat Tim Hölscher seinen ersten Profivertrag beim FC Twente Enschede unterschrieben. Jetzt stehen die Zeichen auf Abschied. Ende Juni endet der Kontrakt. Das Arbeitspapier wird nicht verlängert. In der nächsten Saison, wann immer auch die beginnt, will der Gronauer für einen anderen Verein auflaufen und seine Profilaufbahn fortsetzen.

Im Wintertrainingslager im spanischen Marbella wähnte sich Hölscher im Januar auf einem guten Weg. Nach langer Verletzungspause hatte er Anschluss gefunden (Hölscher: „Ich konnte endlich wieder das komplette Programm mitmachen.“) und erzielte für den FC Twente im Testspiel gegen den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf (1:1) den Ausgleichstreffer. Für ihn ein emotionaler Moment: „Ich habe meine Freude über diesen Treffer nicht so gezeigt. Aber innerlich war ich für einen Moment der glücklichste Mensch der Welt.“ Er war zurück auf der Fußball-Bühne. Endlich.

Corona-Pandemie durchkreuzt Pläne

Tatsächlich schien sich Wochen später die Rückkehr des vierfachen U18-Nationalspielers in den Enscheder Stammkader fortzusetzen, als er von Trainer Gonzalo Garcia wieder in das Aufgebot für die Spiele in der Ehrendivision berufen wurde. „Ich hatte natürlich gehofft, in meinen letzten Wochen hier in Enschede noch weitere Einsatzzeiten zu bekommen“, erklärt Hölscher. Doch der durch die Pandemie bedingte Saisonabbruch durchkreuzte seine Pläne.

Um sich nach drei Operationen, viermonatiger Reha in Leverkusen (Hölscher: „Reha und Mannschaftstraining sind nicht miteinander zu vergleichen.“) und zu frühem Neubeginn wieder auf dem Platz zeigen zu können, hatte der Gronauer seit Oktober mit seinem Personalcoach Thomas Ott (Vreden) zahlreiche Extraschichten geschoben. „Die Zusammenarbeit mit Thomas hat mir richtig gut getan“, sagt Hölscher und ergänzt: „Ich musste viel tun, um nach so langer Ausfallzeit wieder Anschluss zu finden.“

Suche nach neuem Verein

Den Kontakt zu Ott hergestellt hatte Simon Cziommer, der als Spielerberater tätig ist und sich aktuell nach einem neuen Verein für Hölscher umschaut. Cziommer spielte in seiner aktiven Zeit lange für den FC Twente, den FC Schalke 04, Roda Kerkrade, AZ Alkmaar, FC Utrecht, RB Salzburg, Vitesse Arnheim und zuletzt Heracles Almelo.

„Mit Simon verstehe ich mich bestens. Ich habe volles Vertrauen, dass er dank seiner ausgezeichneten Kontakte einen neuen Verein für mich findet“, erklärt Hölscher. Er lässt sich auch nicht verrückt machen, dass sein jetziger Vertrag bald ausläuft: „Ich versuche immer, alles positiv zu sehen. Natürlich habe ich Hoffnung, dass sich bald eine neue Chance ergibt. Ich bin in alle Richtungen offen.“

An der Fitness wird es jedenfalls nicht hapern, wenn ein neues Angebot auf den Tisch flattert. Der Gronauer sieht sich nach dem verlorenen Jahr 2019 nun „voll auf der Höhe“. Seit Anfang Mai trainiert er auch wieder mit dem FC Twente. „In Gruppen zu je sechs Spielern, streng nach den zurzeit geltenden Regeln“, erläutert er: „Zweikämpfe sind tabu. Aber an Kondition, Technik und Koordination lässt sich arbeiten.“

Freude über Training

Über das Training freut sich der Profi. „Das ist gut, sonst wird die Pause zu lang. Alle sind happy, endlich wieder rauszukommen und die Kameraden zu sehen. Auf dem Platz, das ist doch etwas ganz anderes, als auf dem Laufband zu schwitzen.“

Doch der Abschied vom FC Twente naht – nicht nur für Hölscher. Auch Trainer Gonzalo Garcia, dessen Assistenten Dennis van Ree und Peter Niemeyer, Manager Ted van Leeuwen, der den Gronauer vor zwei Jahren nach einem erfolgreichen halbjährigen Intermezzo bei Esbjerg fb zurück zu den „Tukkers“ geholt hatte, und weit über ein Dutzend Spieler werden den niederländischen Erstligisten verlassen (müssen). Der Tabellen-14. sieht einem gewaltigen Umbruch entgegen.

Damit steht Tim Hölscher nach insgesamt gut 200 Einsätzen als Profi vor einem Wendepunkt in seiner Laufbahn. Wählerisch ist der Gronauer, der am liebsten in Deutschland, aber auch in England oder Spanien seine Karriere fortsetzen würde, nicht. „Ich höre mir alles an, sage zu nichts vorschnell nein, auch wenn es etwas Exotisches sein sollte.“