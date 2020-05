Eltern und Kinder am Limit

Maxi, Finn und Erik hocken im Gruppenraum der Elterninitiative Kinderkiste zusammen und spielen. Für die Fünf- und Sechsjährigen ist das eigentlich eine ganz normale Kita-Situation. Und doch ist in Zeiten der Corona-Pandemie alles anders. Denn die drei befinden sich in der Notbetreuung. Deshalb musste die Kinderkiste ihr offenes Konzept vorübergehend über den Haufen werfen. Stattdessen werden aktuell knapp 20 der 40 üblichen Mädchen und Jungen in kleinen, festen Gruppen notbetreut.

Stufenweise soll der Betrieb in den Kitas wieder hochgefahren werden. Die Eltern seien am Limit, sagt Monique Röttgers, die die Kinderkiste seit drei Jahren leitet. „Die Luft ist einfach raus“, hat die 28-Jährige in Gesprächen erfahren. Anfangs hätten viele Mütter und Väter Urlaub genommen, Überstunden abgebaut oder seien von Kurzarbeit betroffen gewesen. „Mittlerweile geht der Betrieb größtenteils normal weiter“, verdeutlicht die Fachfrau die Situation in vielen Familien. Aktuell mache vor allem die Perspektivlosigkeit den Eltern zu schaffen. „Die meisten müssen wieder arbeiten“, weiß Monique Röttgers. Hinzu kommt, dass in 80 Prozent der Familien Großeltern aushelfen. „Diese Unterstützung fällt jetzt weg.“

Homeoffice und Kinderbetreuung

Grundsätzlich sei es schwierig, Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen. Die Kita-Leiterin hofft aber trotzdem, „dass viele Arbeitgeber nach Corona mehr Homeoffice ermöglichen, damit Kinder und Eltern zuhause bleiben können, wenn der Nachwuchs krank ist“. Denn dann sei das Arbeiten von zu Hause eine gute Lösung – allerdings eben nicht langfristig.

Neben dem offenen Konzept fielen auch der bisherige Hygieneplan und die Diensteinteilung der Kinderkiste dem Coronavirus zum Opfer. Alles musste neu geplant und überdacht werden. Ihre Kollegen seien zum Glück sehr flexibel, freut sich Monique Röttgers. Was ihr die Arbeit ebenfalls erleichtert, ist die Altersstruktur im Team. Nur zwei Kollegen gehören zur Risikogruppe. „Da ist die Situation in anderen Einrichtungen deutlich schlechter.“ Bisher liefen bei der Leiterin die Fäden zusammen. Wenn in der kommenden Woche die Zahl der Kinder weiter steigt, muss aber auch sie in den Gruppen mitarbeiten. „Alles andere können wir uns dann nicht mehr leisten.“

Trotz des offenen Konzepts in der Kinderkiste gibt es homogene Morgenkreise, in denen die Mädchen und Jungen altersgerecht gefördert werden. „Den Vorschulkindern fehlt jetzt ein halbes Jahr Vorbereitung“, verdeutlicht die Kinderkisten-Leiterin. Auch in den Kindergärten gelte es, einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Zudem würden derzeit die Bedürfnisse von Kindern mit Förderbedarf hintangestellt.

Ebenso gebe es immer wieder Kinder aus schwierigen Verhältnissen, für die der Besuch einer Einrichtung wichtig sei. „Ich denke oft an diese Kinder, bei denen man froh war, dass sie regelmäßig den Kindergarten besuchen, um sich von ihrer Unversehrtheit zu überzeugen. Wer hat diese Kinder jetzt im Blick?“, fragt sich Monique Röttgers. Das Thema häusliche Gewalt spielt an dieser Stelle auch mit hinein – gerade weil die Situation viele Eltern, aber auch die Kinder überfordere.

Vorbildliches Verhalten der Kinder

Nichtsdestotrotz verhielten sich die Kinder in der Einrichtung vorbildlich. „Da gibt es Zweijährige, die schon die Nies-Etikette verinnerlicht haben“, erzählt die 28-Jährige. Sorgenvoll schaut Monique Röttgers indes in den Herbst. Denn vor der Coronakrise war es normal, dass Schnupfnasen-Kinder in die Kita kommen können. Es sei festgestellt worden, dass eine Erkrankung mit dem Coronavirus bei vielen Kindern deutlich weniger heftig verlaufe als bei Erwachsenen. Trotzdem sind die kleinen Schniefnasen möglicherweise Träger des Virus. Deswegen darf aktuell auch kein erkältetes Kind die Einrichtung besuchen, auch wenn es womöglich nur einen Schnupfen hat.

Der Einrichtungsleiterin geht nach eigenen Angaben das Herz auf, wenn sie die Mädchen und Jungen in der Kinderkiste sieht. „Endlich hört man wieder Kinderlachen.“ Und am liebsten hätte Monique Röttgers so schnell wie möglich wieder alle Kinder an Bord. Ob die geplante Regelung, dass ab Juni alle Kinder für zwei Tage die Kitas besuchen sollen, um sich vor den Sommerferien verabschieden zu können, eine gute Lösung darstellt, ist für sie aber mehr als fraglich. „Macht es Sinn, die Kinder für zwei Tage in den Infektionspool springen zu lassen?“, fragt sie sich kopfschüttelnd.

Eingewöhnung mit Abstand?

Apropos: Wie es im August im neuen Kindergartenjahr weitergehen wird und wie die Eingewöhnung ablaufen soll, steht noch in den Sternen. Aus der Politik sei dazu wenig Konkretes zu hören. „Was muten wir unseren Kindern zu?“, ärgert sie sich.

Monique Röttgers ist derzeit wie vermutlich viele Einrichtungsleiter für Eltern ständig erreichbar. „Das gibt vielen Müttern und Vätern Halt“, weiß sie aus Erfahrung. Die Wertschätzung der Eltern für ihre Arbeit ist ihnen sicher. Die 28-Jährige hat aber nur wenig Hoffnungen, dass das auch auf die Politiker zutrifft.