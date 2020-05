Die Gastronomen jammern nicht

Das muss man den Gastronomen ja lassen: Sie jammern nicht, auch wenn sie nach knapp zwei Monaten Zwangsschließung wegen der Corona-Pandemie allen Grund dazu hätten. Sie krempeln in einer Jetzt-erst-recht-Stimmung die Ärmel hoch. Seit dieser Woche dürfen sie – mit geringerem Platzangebot, unter strengen Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen – wieder öffnen. „Natürlich bin ich optimistisch, sonst könnte ich den Laden ja auch zu lassen“, sagt Andrea Bergenroth von der Alten Post. „Wir freuen uns jetzt einfach, dass wir in kleinerem Rahmen starten können“, so Thomas Nuyken vom Beverhof.

Der Lockdown hat die Branche hart getroffen, auch wenn zumindest die etablierten Hotels und Restaurants im Ort bislang noch vergleichsweise glimpflich davonkommen. „Ich glaube, dass es Familienbetriebe und Eigentümer etwas einfacher haben“, sagt Ralf Dieckmann vom „Anno 1905“.

Bilanzen sind verhagelt

Trotzdem: Die Bilanzen 2020 sind bereits verhagelt. „Wir haben das Jahr, wirtschaftlich betrachtet, abgehakt. Es geht jetzt nur noch um maximale Schadensbegrenzung“, so Dieckmann. „Das Jahr ist gelaufen, die Verluste können wir nicht mehr auffangen“, sagt Thomas Nuyken. Knapp 30 große Feiern mit mehr als 100 Gästen sind ihm schon durch die Lappen gegangen. Wie viele es im Gasthof Mersbäumer sind, hat der Chef gar nicht genau nachgezählt. „Das mache ich lieber nicht“, so Michael Mersbäumer. „Es fallen gerade bei Hochzeiten und Festen Monate aus. Das ist ein Super-GAU.“ In der Krise haben die Gastronomen versucht, so weit wie möglich die Kosten zu drücken. Und alle loben die schnellen, relativ unbürokratischen finanziellen Hilfen der Behörden.

„ Die Leute haben wieder Lust, rauszugehen und Essen zu gehen. Die Leute haben wieder Lust, rauszugehen und Essen zu gehen. “ Michael Mersbäumer

Andrea Bergenroth hat bei „Finke“ in den vergangenen Wochen Essen außer Haus verkauft. „Das lief richtig gut“, sagt die Chefin. Am Montag hat sie das Restaurant sofort wieder geöffnet. „So langsam bekommen wir Routine in die ungewohnten Arbeitsabläufe.“ Die umfangreichen Dokumentationspflichten „sind nicht toll, aber wir wollen ja alle gesund bleiben“.

Die Hoffnungen der Gas­tronomen ruhen kurzfristig auf dem Wochenende und der kommenden Woche mit dem Feiertag. Bislang war es noch ruhig in der Alten Post – genauso wie bei Mersbäumer. „Bei den Öffnungszeiten sind wir, je nach Anfragen, flexibel. Wir fahren auf Sicht“, so Michael Mersbäumer. Er ist überzeugt: „Die Leute sind bereit. Sie haben wieder Lust, rauszugehen und Essen zu gehen.“

Zeichen setzen

Das Anno ist seit Donnerstag geöffnet. „Die Gäste melden sich wieder, sie gehen freudig-entspannt mit der Situation um“, sagt Ralf Dieckmann. „Wir arbeiten die nächste Zeit ganz sicher noch nicht kostendeckend, aber es ist jetzt auch wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass es weitergeht.“

Der Beverhof startet an Christi Himmelfahrt am nächsten Donnerstag. Weil die Gaststube zu klein ist, um die Schutzmaßnahmen einzuhalten, stellt die Familie Nuyken die Tische im großen Saal auf und bei gutem Wetter im angrenzenden Garten. Geöffnet ist das Restaurant von freitags bis sonntags und feiertags jeweils schon ab 15 Uhr. „Unser Konzept ist gut. Wir freuen uns jetzt, dass es wieder losgeht.“

„ Es wird schwer werden, aber wir sind auf einem guten Weg. Es wird schwer werden, aber wir sind auf einem guten Weg. “ Andrea Bergenroth

Und wie geht es weiter? „Das wird spannend“, meint Ralf Dieckmann. „Erst einmal werden wir über die Runden kommen, aber ewig geht das nicht gut“, sagt Thomas Nuyken. „Es wird schwer werden und nicht mehr so sein wie vorher, aber wir sind auf einem guten Weg“, so Andrea Bergenroth. „Wir bräuchten Planungssicherheit“, sagt Susanne Mersbäumer. Ihr Mann Michael ergänzt: „Wir hoffen, dass wir spätestens Ende August relativ normal arbeiten dürfen. Ob das realistisch ist, weiß keiner.“