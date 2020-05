Nordwalde -

Stolze Zahl: Seit einem Vierteljahrhundert ist Beate Ueter Dahlmann selbstständige Friseurmeisterin. Im Mai 1995 fing sie mit kleinem Team mit ihrem Salon „Haarmonie“ an der Emsdettener Straße an, fünf Jahre später schon erfolgte der Umzug ins eigene Geschäft am Wallgraben.