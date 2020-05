Terrasse statt Bierzelttresen

Geplant? Nein, das hatte Georg Westhues seinen letztjährigen großen Auftritt nicht. Wohl aber schon seit längerem in Erwägung gezogen. Der Entschluss, am gestrigen Freitag vor genau einem Jahr um kurz vor 23 Uhr zum Gewehr zu greifen, fiel dennoch recht spontan. „Ich war eigentlich schon auf dem Weg nach Hause“, blickt Ehefrau Daniela mit einem Lächeln zurück. Doch dann kam alles ganz anders: Mit dem 454. Schuss holte Georg Westhues die letzten Reste des hölzerne Federviehs von der Stange und war ab damit neuer König des Bauernschützenvereins „St. Michael“.

Der anschließende Jubel der Schützenbrüder kannte keine Grenzen. Und da sich die Nachricht trotz später Stunde wie ein Lauffeuer in der Stadt verbreitete, war das bis dahin doch eher spärlich besetzte Festzelt im Schlosspark innerhalb kurzer Zeit rappelvoll. Das bekam auch Mutter Renate Westhues zu spüren. Denn als sie wenig später eintraf, um ihrem Sohn zu gratulieren, wollte man sie wegen Überfüllung zunächst gar nicht mehr hineinlassen.

Die folgenden Tage und Monate liefen für das Königspaar auch dank des prächtig aufgelegten Hofstaates wie am Schnürchen. Es wurde ausgiebig gefeiert – und das mitunter nicht nur bis zum offiziellen Ende einer der zahlreichen Veranstaltungen. Und an diesem Wochenende sollte es eigentlich weitergehen: Gala-Abend mit Comedy der „Bullemänner“, Antreten und Kutschfahrt in den Schlosspark, wo gestern normalerweise das Vogelschießen hätte stattfinden sollen. Doch „normal“ ist in diesem Jahr bekanntlich nichts. So wie auch den übrigen Vereinen hat die Corona-Pandemie den Bauernschützen einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Fest sowie alle weiteren, bis Ende August geplanten Veranstaltungen wurden gestrichen. „Wir hatten schon überlegt, mit dem Hofstaat wenigstens ein Mini-Schützenfest samt Luftgewehrschießen zu organisieren. Aber selbst das kann man ja derzeit nicht machen“, erzählt Georg Westhues. Und auch der Vorschlag von Ehefrau und Königin Daniela, das ausfallenden Festwochenende wenigstens mit einem gemeinsamen Restaurantbesuch zu krönen, wurde inzwischen beiseite gelegt. „Das ist ja bislang ebenfalls kaum möglich“, sagt sie.

Was bleibt, ist nun ein gemütlicher Abend auf dem Sofa, oder – wenn es die Temperaturen zulassen – auf der schmucken überdachten Terrasse in der Bauerschaft Rieth. Zweifelsohne kein schlechter Ort zum Verweilen – mit Blick auf die schon stattlich stehenden Getreidefelder und die familieneigene Pferdekoppel am Rande des elterlichen Hofes. Und Zeit, endlich einmal in Ruhe die zahlreichen Fotos des bis dahin gelungenen Festjahres noch einmal zu durchstöbern.

Dass Georg Westhues nun als einer der wenigen Doppelregenten ohne den dazu normalerweise notwendigen Kaiserschuss in die lange Historie des Bauernschützenvereins eingehen wird, kommt ihm und seiner Familie übrigens nicht wirklich ungelegen. Im Gegenteil: Denn wäre es nach dem Rest der Verwandtschaft gegangen, hätte er sich ohnehin mit seinem spontanen Königsschuss bis dieses Jahr zurückgehalten. Aus gutem Grund: Denn im Jahr 1950 und damit vor genau 70 Jahren hatte Großvater Bernhard Westhues den Vogel der Bauernschützen von der Stange geholt und sich damit zum ersten Regenten der Nachkriegszeit – zwischen 1939 und 1949 fanden aufgrund des Krieges und des anschließenden Waffenverbotes durch die Alliierten keine Feste statt – gekrönt. Ein Ereignis, das eigentlich bereits der ebenfalls auf den Namen „Bernhard“ hörende Vater von Georg Westhues in der Vergangenheit durch einen eigenen Königsschuss hatte würdigen wollen. Doch daraus wurde aus gleichfalls gutem Grund bislang nichts. Denn jedes Mal, wenn sich „Opa Bernhards“ Königsjahr „rundete“, „rundete“ beinah zeitgleich auch dessen Sohn Bernhard an Lebensjahren. So übrigens auch in der kommenden Woche, wenn Bernhard Westhues seinen 80. Geburtstag feiern wird.

Ganz aufgegeben haben Georg und Daniela Westhues das laufende Schützenjahr übrigens noch nicht. In der Hoffnung auf weitere Lockerungen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hofft der Vorstand der Bauernschützen, Ende September ein großes Familienfest für alle Mitglieder auf dem Hof Jeilmann in der Bauerschaft Rieth organisieren zu können. Dann erstmals wieder mit einem Pokalschießen, das dem vor einigen Jahren geänderten Festablauf zum Opfer gefallen war und das nun wiederbelebt werden soll. Zwei-Jahres-König Georg Westhues kommt dabei übrigens eine weitere besondere Rolle zu: Als letzter Gewinner des Pokalschießens wird er die bis dato in seinem Keller ruhende Trophäe einem Nachfolger überreichen – oder im Erfolgsfall gleich wieder mit nach Hause nehmen.

Für die Bauernschützen ist die aktuelle Situation übrigens keine Premiere, musste der Kampf um die Königswürde in den vergangenen Jahrzehnten durchaus schon einige Male ausfallen. Das letzte Mal ist allerdings schon eine Weile her: „Das war 1968, als das Fest wegen der Maul- und Klauenseuche abgesagt wurde“, schildert Georg Westhues.