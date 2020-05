Ungewöhnliche Zeiten für Schüler und Lehrer der Krankenhausschule im St.-Josef-Stift. Seit dem Schul-Shutdown im März ist die Schule momentan in Teilen wieder geöffnet, heißt es im Bericht des Krankenhauses. Während bundesweit Kinder und Jugendliche über die digitale Nabelschnur ihre Aufgaben nach Hause geschickt bekommen, hat das Kollegium um Schulleiter Peter Heidenreich ein Konzept der Lernberatung entwickelt, das den schulpflichtigen Patienten im Stift und am Lernstandort in Warendorf ermöglicht, den Anschluss zu halten.

„Die Teilnahme ist freiwillig, doch etwa drei Viertel der Patienten nehmen das Angebot gerne an“, berichtet Peter Heidenreich für das Stift. Der Unterricht sei Strukturierungshilfe im Alltag, Ablenkung von der eigenen Rheumaerkrankung oder auch willkommene Abwechslung, wenn coronabedingt auch im Krankenhaus die Uhren anders ticken und nicht mehr alle Angebote in der gewohnten Form stattfinden können. Statt in Kleingruppen von zwei bis vier Schülern treffen die Patienten ihre Lehrer jetzt für eine halbe Stunde in einer Eins-zu-eins-Situation – selbstverständlich mit mindestens 1,5 Metern Abstand und Schutz für Mund und Nase. Händewaschen und Desinfektion von Arbeitsmaterialien sei tägliche Pflicht und Routine geworden.

Von der Heimatschule werden die Schüler gut mit Aufgaben versorgt – teilweise mit so viel Arbeitsstoff, dass die Lehrerinnen und Lehrer zur Seite stehen und helfen, den Überblick zu behalten. „Ich unterstütze beim Sortieren der Aufgaben und beim Erstellen eines Arbeitsplans“, beschreibt Lehrerin Simone Aldenkirchs. Ihre Schülerin Anna, die 18 Jahre alt ist, weiß das zu schätzen: „Hier wird einem immer geholfen. Die Erklärungen in einer Eins-zu-eins-Situation sind wesentlich intensiver.“ Das gibt auch Sechstklässlerin Johanna Sicherheit, die mit Deutschlehrerin Pia Docter einen Eintrag im Gästebuch der Schule formuliert: „Ich finde das Angebot gut. Wenn man etwas nicht versteht, ist immer jemand da, den man fragen kann.“

Für jeden Schüler ein Lehrer

Die Hygiene- und Abstandsregeln erfordern, dass immer ein Teil des Kollegiums im Homeoffice arbeitet. „Wir bereiten uns auf eine Zertifizierung vor und nutzen die Zeit für Konzeptarbeit und die Weiterentwicklung des schulinternen Curriculums“, so Schulleiter Heidenreich.

Digitale Techniken spielten dabei ebenfalls eine Rolle, zum Beispiel die neu eingerichtete Lernplattform oder Lehrerkonferenzen per Videoübertragung. Allerdings sieht Heidenreich auch Grenzen: „Lernen auf Distanz ist ein Kompromiss, weil immer auch die Beziehung zu den Patienten wichtig ist.“

Das gute Miteinander von Schule und Klinik bewähre sich gerade auch jetzt in Krisenzeiten: „Wir fühlen uns gut vom Haus getragen und wurden sogar mit Stoffmasken versorgt. Das gesamte multiprofessionelle Team der Kinderrheumatologie hält gut zusammen.“