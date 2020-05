Philipp Klingbeil(32) hat das Westfälische Pferdestammbuch innerhalb seiner Probezeit als Zuchtleiter aus persönlichen Gründen verlassen und wird zum Ende des Monats offiziell aus dessen Diensten scheiden. Der Vorstand hat am Mittwochabend Vermarktungsleiter Thomas Münch (36) zum kommissarischen Zuchtleiter bestellt, teilte das Pferdestammbuch mit. Der Vorsitzende Ralf Johanshon sagte zum Abschied: „Wir nehmen die Entscheidung mit großem Bedauern und hohem Respekt entgegen und haben sie einvernehmlich geregelt. Philipp Klingbeil ist schon in jungen Jahren ein sehr versierter Pferdezuchtexperte, der großes fachliches und persönliches Vertrauen verdient. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Weg viel Erfolg und alles erdenklich Gute.“ Der 32-jährige Pferde- und Agrarwissenschaftler war im November 2019 zum Zuchtleiter berufen worden und trat seinen Dienst am 1. Januar 2020 an. Vermarktungsleiter und Auktionator Thomas Münch (36), der bereits im vergangenen Jahr als kommissarischer Zuchtleiter eingesetzt war, wird dieses Amt erneut vorübergehend übernehmen.