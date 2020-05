„Habe viel Zuversicht vernommen“

Die Corona-Krise trifft unter anderem die heimische Wirtschaft, viele Unternehmen in einem erheblichen Umfang. Daher haben Bürgermeister Wolfgang Pieper und Wirtschaftsförderer Andreas Bäumer in den vergangenen Tagen etliche Gespräch mit Unternehmen in Telgte und Westbevern geführt, um sich über die aktuelle Situation auszutauschen, zugleich aber auch einen Eindruck davon zu bekommen, wo möglicherweise der Schuh drückt und städtische Unterstützung Sinn macht. Über die ersten Umfrageergebnisse sprach Andreas Große Hüttmann mit Wolfgang Pieper.

Herr Bürgermeister, wie viele Unternehmen haben Sie in den vergangenen Wochen angesprochen?

Wolfgang Pieper: Ich hatte Gelegenheit, mich mit etwa 40 Unternehmen, Betrieben und Einzelhändlern telefonisch oder persönlich auszutauschen und mich über die dortige Situationin der Corona-Krise zu informieren.

Wie wurde es aufgefasst, dass sich die Stadt informiert?

Pieper: Wir sind ja über die Verwaltungsspitze und den Wirtschaftsförderer der Stadt ohnehin immer in einem guten Austausch mit den Unternehmen in Telgte. Ich hatte den Eindruck, dass die Gesprächspartner das aktuelle Gesprächsangebot positiv auffassen.

Was waren die Bedenken und negativen Rückmeldungen?

Pieper: Die Unternehmen und die verschiedenen Branchen in Telgte gehen zum Teil sehr unterschiedlich durch die Krise. Manche Bereiche verspüren sogar eine höhere Nachfrage und leicht gestiegene Umsätze, andere Bereiche sind durch Probleme mit weltweiten Lieferketten und Materialströme, durch Umsatzeinbußen und Kurzarbeit stark betroffen. Der stationäre Einzelhandel, die Gastronomie und andere kleinere Betriebe waren und sind natürlich in besonderem Maße ausgebremst. Aber ich habe in den Gesprächen auch viel Zuversicht wahrgenommen, die Krise bewältigen und wirtschaftlich durchstehen zu können.

Was haben die Unternehmen und Betriebe gelobt?

Pieper: Durchweg positiv gesehen wurde die gute und transparente Information über alle wichtigen Aspekte zur Bewältigung der Corona-Krise durch unseren Wirtschaftsförderer Herrn Bäumer. Auch die schnelle und unbürokratische staatliche Förderung wurde von vielen Unternehmen gelobt.

Lassen sich daraus Schlüsse für ein Handeln der Stadt ziehen?

Pieper: Es ging zunächst einmal darum, mich über die spezifische Situation in den Betrieben zu erkundigen. Die Stadt ist natürlich durch Aufträge im Hoch- und Tiefbau, bei Dienstleistungen und Beschaffung selbst auch Teil der örtlichen Wirtschaftskette. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Stadt sich jetzt nicht zurückzieht und Investitionen oder laufende Maßnahmen auf Eis legt. Gerade jetzt ist es wichtig, auch von Seiten der öffentlichen Hand die Menschen in den Betrieben in Lohn und Arbeit zu halten. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist für mich, jetzt ganz besonders den örtlichen Einzelhandel und die Gastronomie zu stärken und vor Ort einzukaufen.

Wie ist die weitere Vorgehensweise?

Pieper: Durch die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz und die Regelungen in NRW sind weitere massive Lockerungen ermöglicht worden. Für viele Unternehmen und Betriebe in Telgte waren das sicherlich positive Botschaften. Ich setze darauf, dass die Menschen in der Arbeitszeit wie auch bei den Freizeitaktivitäten umsichtig bleiben und durch Abstand und Hygienemaßnahmen sich selbst und andere schützen. Ein zweiter „Lockdown“ würde nämlich noch deutlich massivere wirtschaftliche Folgen haben.