Mundschutz aus dem Münsterland

Landtagsabgeordneter Henning Rehbaum informierte sich beim Unternehmensbesuch der Firma F.O.S Umwelt- und Filtertechnik über kreative Lösungsansätze in der „Coronakrise“.

Das Thema Mund- und Nasenschutz betrifft spätestens seit dem 27. April nicht nur Mitarbeiter im Gesundheitswesen, sondern jeden, der einkaufen oder zum Haare schneiden gehen möchte. Stammten in der Vergangenheit die Masken oftmals aus Asien, haben sich in den vergangenen Wochen viele Betriebe in Deutschland auf die heimische Fertigung spezialisiert. So auch die Ahlener Firma F.O.S Umwelt- und Filtertechnik.

Eigentlich gehören der Bau von Industriefiltern und der Anlagenbau zu den Kernprodukten des Unternehmens. Die aktuelle „Coronakrise“ eröffnet jedoch ein völlig neues Anwendungsfeld, berichtet Geschäftsführer Christian Reining. Die Filterspezialisten haben sich kurzerhand entschlossen, in die Produktion von Mund-Nasen-Masken einzusteigen. „Auf die Idee kam ich zum einen durch Anfragen aus dem Textilverband und der Politik. Zum anderen bot mir die neue Produktkette die Möglichkeit, die Beschäftigung meiner Mitarbeiter zu sichern“, so Reining. Anstatt die Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken zu müssen, wurden aufgrund der hohen Nachfrage sogar neue Näherinnen und Näher eingestellt.

Sehr zur Freude des CDU-Landtagsabgeordneten Henning Rehbaum: „Es ist toll zu sehen, dass Unternehmen die aktuelle Herausforderung durch das Coronavirus auch als Chance begreifen. Davon wollte ich mich mit eigenen Augen überzeugen. Insbesondere unser heimischer Mittelstand sticht hier mit kreativen Lösungsansätzen hervor“, so Rehbaum.

Innovative Wege in der Krise

Bis zu 10.000 Masken die Woche liefert F.O.S an medizinische Einrichtungen und Privatkunden. Einige Masken aus waschbarem Polyester wurden zudem an Industriekunden geliefert. Bürgermeister Dr. Alexander Berger und WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch, die Rehbaum begleiteten, pflichteten ihm bei. „Es ist toll, wenn ein Unternehmen in dieser Krise innovative Wege geht“, so Berger.

Neben der Maskenproduktion stellte Reining den Besuchern auch die weitere wirtschaftliche Entwicklung seines Unternehmens vor. „Die Masken sind natürlich aktuell ein schönes Zusatzprodukt, wobei dies ein Stück weit auch einen ethischen Anspruch an uns selbst als Unternehmen ist. Parallel dazu expandieren wir derzeit stark im anglo-amerikanischen Sprachraum und es freut mich, dass die Zeichen bisher auch hier weiter auf Wachstum stehen“, so Reining.

Ergänzend stellte Henning Rehbaum noch einmal die Bedeutung des Mittelstandes heraus. So sei dieser mit etwa 2 300 Betrieben in Nordrhein-Westfalen, 236,8 Milliarden Jahresumsatz und 1,37 Millionen Arbeitsplätze eine zentrale Stütze. „Gerade die mittelständischen Industriebetriebe sind essenziell für die Wirtschaft unseres Landes und im Münsterland. Wenn diese gut durch die Krise kommen, werden wir auch in Zukunft weiterhin ein starker Wirtschaftsstandort sein“, so Rehbaum.