Kitagebühren: SPD will Eltern nicht in „Geiselhaft“ nehmen

Und darum ging es: Aufgrund der Corona-Krise sind die Kitas seit Mitte März geschlossen. Für die Monate April und Mai wurden jeweils kurzfristige Beschlüsse zum Erlass der Kitagebühren gefasst. Die SPD wollte den Eltern im Kreis nun Planungssicherheit geben. Das Signal sollte lauten: So lange die Kitas geschlossen sind, werden keine Kitagebühren erhoben!

Die Verwaltung indes argumentierte: Ein solches Vorgehen würde, was die Finanzierung betrifft, die Verhandlungsposition der Städte, Gemeinden und Kreise gegenüber der Landesregierung schwächen. Denn die Landesregierung weigere sich, die Kosten zu übernehmen. CDU, FDP und Grüne folgten dieser Argumentation in der Sitzung und lehnten die Initiative der SPD ab. Ebenfalls abgelehnt wurde der UWG-Antrag, für die beiden Wochen im März, in denen die Kitas bereits dicht waren, die Beiträge zu erstatten.

„Was CDU, FDP und Grüne betreiben, ist ein unsägliches Spiel auf dem Rücken der Eltern“, fand Matthias Himmelreich, SPD-Landratskandidat der und Kreistagsabgeordneter. Die SPD könne nicht nachvollziehen, dass man „die Eltern in Geiselhaft dafür nimmt, dass CDU und FDP ihre eigene Landesregierung nicht im Griff haben. Dass auch die Grünen da mitmachen, verstehen wir nicht“, erklärte SPD-Fraktionschef Jürgen Coße. Die Eltern bräuchten finanzielle Planungssicherheit.“

Doris Gremplinski (CDU) entgegnete, man sei sich doch vollkommen einig, die Eltern entlasten zu wollen – nur eben möglichst mit Geld vom Land.