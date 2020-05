Eine 62 Jahre alte Radfahrerin aus Nordwalde war am Donnerstag (14. Mai) gegen 10.35 Uhr auf der Straße Westenfeld in Richtung Nordwalde unterwegs. Außerhalb der Ortschaft fuhr sie an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbei, der von einer 20 Jahre alten Frau aus Altenberge gefahren wurde.

Den Schilderungen zufolge öffnete die junge Frau in dem Moment die Fahrertür. Die Radfahrerin stürzte zu Boden, wobei sie sich schwer verletzte und ins UKM eingeliefert werden musste.