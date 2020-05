Nach den Museen, Freizeitparks und Zoos dürfen ab 30. Mai neben Theater- und Konzertsälen auch die Kinos wieder öffnen. So sehr sich Martin Temme grundsätzlich über diese Perspektive freut, so sehr bezweifelt er, dass im „Cinema Ahlen“ schon zu diesem frühestmöglichen Zeitpunkt wieder Filme über die Leinwände flimmern werden.

„Als Filmtheaterbetriebe streben wir möglichst einen einheitlichen Termin für die Wiedereröffnung an“, benennt der „Cinema“-Pächter die Zielvorgabe. Kopfschmerzen bereiten den Betreibern, wie bei einem begrenzten Angebot an Plätzen die Hygienebedingungen mit einem Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden sollen. Denn am Ende muss sich der Betrieb auch noch rechnen.

Verleihfirmen halten sich zurück

Hinzu kommt aktuell noch das eklatante Fehlen der passenden Filmware. „Die großen amerikanischen Verleihfirmen halten sich zurzeit alle zurück“, erklärt Temme, so dass es gar nicht absehbar sei, mit welchen Filmen auch das „Cinema“ in Ahlen wieder starten könnte. Die Premiere des neuen Bond ist auf November verschoben, die action-reiche Realverfilmung des Zeichentrickfilms „Mulan“ soll erst am 23. Juli in die Kinos kommen. Die Zweitauflage von „Trolls“ war für den 23. April geplant. Der Verleiher Universal Pictures wollte sie wegen Corona an Netflix verkaufen, lässt sie nach dem Protest der gesamten Branche jetzt aber auch im Kino zeigen.

„Wir konzentrieren uns derzeit auf das Autokino am Wersestadion “, erklärt Temme. Das sei am Wochenende gut angelaufen und erfreue sich nach einem publikumsschwachen Montag wieder größeren Zulaufs.