„Wir rechnen mit weiter steigenden Zahlen“, so eine Kreis-Sprecherin. Alle 1200 Mitarbeiter werden getestet, es liegen noch nicht alle Ergebnisse vor. Westfleisch will die Produktion in Coesfeld trotzdem aufrecht erhalten. Ein am Vormittag vermuteter gravierender personeller Engpass „hat sich im Laufe des Tages deutlich relativiert, so dass wir in einem reduzierten Umfang weiter produzieren“, so Unternehmenssprecher Philipp Ley. Durch die Fälle bei Westfleisch steigen die Zahlen der Neuinfizierten im Kreis Coesfeld so drastisch, dass die Ängste vor einem erneuten Lockdown groß sind.

Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr verweist darauf, dass die Fälle klar eingegrenzt werden können und hofft auf die von Bundeskanzlerin Merkel angekündigte Ausnahmeregelung. „Abgesehen von dem Ausbruch bei Westfleisch waren die Zahlen zu den Neuansteckungen in der Bevölkerung des Kreises in den letzten Tagen stagnierend oder leicht rückläufig“, sagt er.