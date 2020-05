Sparen ist seit Anfang März in Telgte das Gebot der Stunde. Denn kurz vor Beginn der Corona-Krise hatte Kämmerer Stefan Herzig die Haushaltssperre verhängt. Seinerzeit ging man von einem Defizit von 1,1 Millionen Euro aus, das durch wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen verursacht wurde. Heute, „nach“ Corona, ist die Situation eine ganz andere. „Täglich gibt es neue Zahlen und Rechtsverordnungen“, sagte der Kämmerer im Haupt- und Wirtschaftsförderungsausschuss. „Im Moment spricht alles von Gewerbesteuereinnahmen, die wegbrechen – aber da folgt noch deutlich mehr“, fand Herzig klare Worte.

Folgen nicht absehbar

Der weitere Umgang mit der Haushaltssperre wird nun überlagert durch die Corona-Krise, und die Folgen sind aktuell nicht absehbar – weder für das laufende Haushaltsjahr noch für die folgenden Planjahre. Mit Stand vom 23. April fehlen in der Kasse der Stadt Telgte durch fehlende Gewerbesteuereinnahmen rund 4,5 Millionen Euro gegenüber dem Haushaltsansatz. Und das sei erst der Anfang: „Der Corona-Schaden wird sich über Jahre fortsetzen, und wir sind noch lange nicht am Ende des Weges angelangt“, sagte Herzig.

Eigentlich sollte in der Sitzung über die Sparmaßnahmen der Stadt im Rahmen der Haushaltssperre debattiert werden. Doch die Liste, die der Kämmerer mit seinen Mitarbeitern zum Sparen erarbeitet hatte, geriet ein wenig zur Nebensache. Über die Parteigrenzen hinweg waren sich die Kommunalpolitiker weitestgehend einig, dass der Sparkurs in dieser Form stimme. Lediglich bei der Streichung der Digitalisierungsprojekte legten sie ein Veto ein. Denn das gelte es – gerade in dieser Zeit – voranzutreiben, besonders was die Ausstattung der Schulen angehe. Das sah auch Bürgermeister Wolfgang Pieper so und versprach, den Bereich von der Haushaltssperre auszunehmen.

Geplante Projekte müssen geschoben werden

Viele andere geplante Projekte sollen allerdings aufgeschoben werden. Unter anderem die Instandhaltung von Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen. Auch an den Schulen werden einige nicht dringliche Maßnahmen verschoben. So zum Beispiel die Ausstattung der Aufenthaltsräume der Sekundarschule. Insgesamt bezieht sich die Haushaltssperre weiterhin nur auf die Mindereinnahmen, die vor der Corona-Krise bekannt waren. Denn die Mindererträge und Mehraufwendungen, die nach der Verhängung der Haushaltssperre pandemiebedingt entstanden sind und künftig entstehen werden, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös bestimmbar. Allerdings geht die Stadt davon aus, dass sie in jedem Fall erheblich sein werden und über die bis dato erarbeitete Liste nicht auszugleichen sind. Bürgermeister Wolfgang Pieper rechnet an dieser Stelle mit einem Rettungsschirm der Landes- oder Bundesregierung für die Kommunen. Jedoch gebe es auch an dieser Stelle nur erste Modelle und keine konkreten Aussagen.

Sondersitzung vor der Sommerpause

Die Ausschussmitglieder verständigten sich darauf, dass man noch vor der Sommerpause zu einer Sondersitzung zusammenkommen wolle, um die finanziellen Auswirkungen der Pandemie für Telgte im Blick zu behalten.