Die Idee ist simpel, aber genial: Jens Hochstrat hat Mund- und Nasenschutzmasken mit zwei Rosendorf-Motiven entwickelt. Und die Resonanz gibt ihm Recht: „Gerade die Kids sind ganz scharf drauf“, sagt der 44-jährige Seppenrader und lacht. Seit Ende vergangener Woche seien bereits mehr als 60 Masken mit Fortuna-Logo bestellt worden. Aber auch das Ammoniten-Motiv komme super an.

Großen Wert legt der Vertriebsleiter für Dekorationsstoffe und Digitaldruckmedien auf Regionalität und den guten Zweck. Als Partner hat er sich deshalb Lüdinghauser und Rosendörfler gesucht. Rollhouse-Chef Thorsten Lohmann und sein Team übernehmen das Drucken, Mitglieder des Sportvereins sowie „MattLeen“-Inhaberin Tanja Paatz das Verkaufen. Ein Teil des Erlöses fließt direkt in die Kasse von Fortuna und an andere wohltätige Organisationen, „die noch gefunden werden müssen“, erzählt Hochstrat. Schließlich sei das Ganze erst jetzt angelaufen.

Alternative Produkte

Normalerweise fertigt und liefert das Unternehmen, für das er arbeitet, Dekorationsstoffe für den Messebau. Außerdem kommen die Produkte während Veranstaltungen in großen Hallen zum Einsatz, beispielsweise beim Eurovision Song Contest (ESC), sowie bei Shows von Stars wie Mario Barth oder Helene Fischer. Da solche Events wegen der Corona-Krise bis mindestens zum 31. August nicht stattfinden, hat das Team der Firma alternative Möglichkeiten gesucht und sich auf das Herstellen von Mund- und Nasenschutzmasken spezialisiert, die während der Pandemie reißenden Absatz finden. „Dadurch konnten wir zahlreiche Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen“, berichtet Hochstrat. Rund eine Millionen Masken werden nun pro Woche produziert. Einen kleinen Teil davon zwackt der 44-Jährige ab, um die Schutzutensilien aus Stoff mit Symbolen aus seiner Heimatgemeinde verzieren zu lassen.

Nachproduktion ist jederzeit möglich

Zunächst habe er kleine Mengen in Auftrag gegeben, von den Fortuna-Modellen anfangs 100 Stück. „Wir wollen natürlich nicht hinterher auf den Masken sitzen bleiben“, erklärt Hochstrat. Seine Devise: „Schnell nachdrucken“, wenn die Nachfrage da ist. Und die ist da, wie sich schon jetzt abzeichnet. Auch deshalb seien die kurzen Wege von Vorteil: „Ich kann jederzeit nach Lüdinghausen zu Rollhouse fahren, wenn ich Nachschub brauche. Das Team hat alles da und kann sofort nachproduzieren.“ Und sollten die Masken ausgehen, kann wiederum Hochstrat weitere Exemplare liefern. Auch bei dem Unternehmen aus der Steverstadt trudelten in den aktuellen Covid-19-Zeiten allerhand Stornierungen ein, berichtet Hochstrat. Ein Grund: Die Schüler der Abschlussklassen hätten keinen Bedarf an den typischen T-Shirts und Pullis mit Motto und Namensliste.

Angenehmer Tragekomfort

Die Leute, die bereits eine Mund- und Nasenschutzmaske mit den Seppenrade-Motiven tragen, loben laut ihres Erfinders vor allem den Tragekomfort. Es handele sich halt um Material vom Profi, das Experten verarbeiten, erklärt Hochstrat. Er selbst trägt am liebsten ein Modell mit dem Logo seiner Thekenmannschaft „De Deibels“. Eine solche Maske lässt er in den nächsten Tagen allen Hobby-Kickern des Clubs zukommen. Im Oktober wollen die Männer auf ihre alljährliche Tour gehen. „Wer weiß, ob wir da noch immer Masken tragen müssen?“, fragt sich Hochstrat. „Dann haben wir auf jeden Fall alle einheitliche.“