Münsterland -

Grünes Licht für Tönnies: Rund vier Wochen nach dem Corona-Ausbruch bei Deutschlands größtem Fleischbetrieb darf das Unternehmen an seinem Hauptstandort wieder schlachten. Am Mittwoch sind zudem weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft getreten. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.