Münsterland -

Gute Nachrichten in Sachen Corona: Am Donnerstag gab es in jedem der Münsterlandkreise nur je eine bestätigte Neuinfektion, hinzu kommen drei aus Münster. Eine ganze Reihe von Gesundungen führt aber dazu, dass die Infektionskurve weiter nach unten weist. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.