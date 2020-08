Schultüte und Maske: Erster Schultag für I-Dötzchen

Münsterland -

Bei brütender Hitze und mit Masken starten rund 162 000 I-Dötzchen in Nordrhein-Westfalen am heutigen Donnerstag in den ersten Schultag. Ihre Einschulung fällt in eine Zeit steigender Infektionszahlen. Im Münsterland hat sich die Zahl der Infizierten in den letzten zehn Tagen mehr als verdoppelt. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.