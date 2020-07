NRW erwägt Corona-Tests an Schulen

Münsterland -

Kommen systematische Corona-Tests an Schulen? Die Landesregierung wird darüber noch in dieser Woche beraten, kündigte Schulministerin Yvonne Gebauer an. Unterdessen ist bei Tönnies heute wieder der Schlachtbetrieb angelaufen - unter Protesten. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.