Münsterland -

Laut einer Umfrage findet die Mehrheit der Menschen in NRW den Start des regulären Unterrichts an Grundschulen am Montag richtig. Derweil haben die Stadt Münster und die Münsterland-Kreise am Samstag keine neuen Corona-Zahlen veröffentlicht. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.