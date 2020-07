Münsterland -

Wegen der Corona-Pandemie müssen bis zu den Herbstferien in Nordrhein-Westfalen alle Klassenfahrten ins Ausland abgesagt werden. Nach wie vor steigt auch am Freitag die Zahl der Neuinfizierten im Münsterland leicht an. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.