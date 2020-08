Falscher Alarm am Gymnasium in Greven

Münsterland -

Im Kreis Steinfurt ist eine Person an Corona gestorben. Es ist der erste Todesfall seit rund vier Wochen im Münsterland. Während in Borken eine Kita geschlossen wurde, gab es an einer Schule in Greven Entwarnung. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.