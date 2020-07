Aktuelle Fallzahlen steigen weiter an

Münsterland -

Die aktuellen Corona-Fallzahlen im Münsterland steigen weiter an: Die Stadt Münster sowie die Kreise vermelden am Dienstag Neuinfektionen. Zudem wurden erneut Massentests unter der Belegschaft des Gemüsehofes in Borken vorgenommen. Dort hatte es 17 positive Corona-Fälle gegeben. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.