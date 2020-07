Acht Infektionen bei Gemüsehof-Mitarbeitern in Borken nachgewiesen

Münsterland -

Auf einem Gemüsehof in Borken fielen Corona-Tests bei acht Mitarbeitern positiv aus, 60 weitere Testergebnisse stehen noch aus. Nach einem Infektionsausbruch in einem Schlachthof in Niedersachsen äußert der Lengericher Pfarrer Kossen Zweifel an den Ankündigungen der Schlacht-Industrie. Alle Entwicklungen zum Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.