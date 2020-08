Münsterland -

Im Münsterland steigt die Anzahl der neuen Corona-Fälle weiter kontinuierlich an. Nachdem am vergangenen Wochenende bereits Tausende in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen protestiert haben, soll am Sonntag eine Demo in Dortmund stattfinden. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.