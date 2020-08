35 Neuinfektionen im Münsterland

Münsterland -

Das Land darf laut einem Urteil nicht alle Betriebe in der Fleischindustrie zu Tests zwingen. Hiergegen hatte ein Wursthersteller aus dem Kreis Warendorf geklagt. Derweil steigt im Münsterland die Anzahl der neuen Corona-Fälle weiter kontinuierlich an - am Freitag wurden 35 neue Fälle gemeldet. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.