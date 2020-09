Unsicherheiten prägen Schulunterricht in Pandemie-Zeiten

Münsterland -

Kurz nach Start des neuen Schuljahres ziehen Lehrerverband und Bildungsgewerkschaften eine durchwachsene Zwischenbilanz. So beschweren sich Schulleitungen unter anderem darüber, dass vieles an ihnen hängenbleibe und der Rückhalt von der Politik fehle. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.