Möglicherweise Brandsatz vor Tönnies-Villa

An der Privatvilla von Clemens Tönnies ist möglicherweise ein Brandsatz gefunden worden. Der Fleischunternehmer steht unter anderem wegen des Corona-Massenausbruchs in Rheda-Wiedenbrück in der Kritik. Unterdessen geht die Diskussion weiter, wie die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abgefedert werden können. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.