Dürfen verschnupfte Kinder in Corona-Zeiten in Kita oder Schule? In NRW gibt es dafür inzwischen klare Anweisungen. Trotzdem sind in Wuppertal aktuell vorsorglich Schulen geschlossen worden. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.