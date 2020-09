Maskenpflicht: Stärkere Kontrollen in Bus und Bahn geplant

Münsterland -

Fahrgäste in Bus und Bahn müssen sich auf eine stärkere Kontrolle der Maskenpflicht einstellen. Mehrere Beschäftigte eines Fleischverarbeitungsbetriebs im Kreis Steinfurt sind positiv auf Corona getestet worden. Zudem meldet der Kreis zwei weitere Todesopfer. In Hamm steigt der Neuinfektionswert auf den höchsten Wert bundesweit. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.