Der Kreis Borken hat am Donnerstag fünf Neuinfektionen gemeldet, Kreis Steinfurt zehn. Derweil bereitet sich NRW auf die Fan-Rückkehr in der Bundesliga vor. In der Regionalliga gibt es coronabedingt eine Spielabsage. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.