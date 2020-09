Münsterland -

Der Corona-Stresstest läuft auf Hochtouren im Fußballkreis: Eine Jugendmannschaft wurde in Greven unter Quarantäne gestellt, in anderen Teams im Münsterland laufen Corona-Tests. Wenig Bewegung gab es am Mittwoch in der Corona-Statistik für das Münsterland. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.